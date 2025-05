Samuel French, ator de 'Assassinos da Lua das Flores', morre aos 45 anos

O ator Samuel French morreu aos 45 anos. Ele ficou conhecido por atuar em Fear the Walking Dead e Assassinos da Lua das Flores. A informação foi divulgada na sexta-feira (9/5) pelo produtor Paul Sinacore. A causa da morte do ator não foi informada.

Paul destacou que Samuel tinha uma "intensidade explosiva em papéis no cinema e na televisão", e que ele deixa para um legado de performances ousadas, incluindo a última aparição no próximo drama histórico de Paul Sinacore, Towpath.

"Towpath não existiria sem ele, e a incrível intensidade que ele trouxe para o papel do Detetive Bernard Crooke deu o tom para o filme inteiro. Juntos estivemos numa jornada extraordinária, dando tudo o que tínhamos para realizar uma visão criativa compartilhada. Samuel carregou um fogo por agir que queimou em todas as molduras, sem filtro, sem medo e vivo. Ele se entregou completamente ao trabalho", disse Paul Sinacore.

"Estou profundamente triste com a sua perda e só queria que ele tivesse visto o corte final. Ele era único, e permanecerá em nossos corações para sempre. O meu coração está com a sua família e especialmente com a sua filha, ele a amava profundamente e falava dela muitas vezes com orgulho e ternura. A amizade dele teve um impacto inesperadamente profundo na minha vida", acrescentou o produtor.

