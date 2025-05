Andressa Urach revela arrependimento por expor ficada com Cristiano Ronaldo

Andressa Urach abriu o jogo sobre seu envolvimento amoroso com Cristiano Ronaldo. A modelo e atriz pornô, que já afirmou ter vivido um affair com o jogador de futebol português, disse ter sentido arrependimento pela exposição do assunto.

"Escândalo grande"

Em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, a ex-vice Miss Bumbum detalhou como foram os acontecimentos posterior ao encontro que teve com o CR7. "Nunca mais [nos reencontramos] desde então. Até na época eu me arrependi porque eu acabei o expondo e ele gostava da Irina [Shayk, modelo russa]. Ele chegou a falar que gostava dela e foi um escândalo muito grande", disse.

"Mas ele sabe, no fundo, que eu só fiz isso porque eu fiquei com raiva dele pelo que ele fez. Então a gente trocou algumas mensagens bem pesadas. E eu nem gosto de relembrar porque eu acho que fez mal para ele, para vida dele, para o casamento dele", apontou Andressa Urach.

Em tempo, o relacionamento entre Andressa Urach e Cristiano Ronaldo teria acontecido entre 2012 e 2013. A modelo, inclusive, acusou o jogador de não pagar o valor combinado entre os dois para um suposto encontro amoroso.

