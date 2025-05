Luisa Sonza pede ajuda em guia no YouTube do game Elden Ring

No último sábado (10/5) as redes sociais foram pegas de surpresa, quando algum fã encontrou um comentário da cantora Luísa Sonza no YouTube do canal ClickBait GamePlay. No vídeo, o jogador mostra como conseguir uma build – uma combinação de poderes, habilidades e pontos gastos em certos atributos específicos que fazem uma construção de personagem única. – de mago, no RPG da From Software, Elden Ring.



Com um comentário em um guia, a cantora gerou grande curiosidade em seus fãs sobre o guia de Elden Ring. (foto: Reprodução/YouTube)

Na seção de comentários, a cantora elogiou o guia: “Nunca vi nenhum guia melhor que o seu, parabéns e obrigada”, no qual o dono do canal agradeceu com um “Obrigado Luisa. E Bom Jogo!”.

A história podia ter parado por aí, mas a cantora fez questão de atualizar o seu progresso na jornada do guia: “E aí glr atualizações, matei o Lobo etc, consegui passar na primeira fase da Rennala, mas na segunda apanho no primeiro segundo e aquela vaca ainda fica chutando cachorro morto, queria invocar alguém pra me ajudar, alguém aí? por favor n aguento mais morre”.

Nos comentários da publicação, os gamers da comunidade de Elden Ring abraçaram a cantora e disseram coisas positivas para que ela continue desbravando as terras intermédias. Com alguns pedindo até para Luísa abrir um canal na Twitch para transmitir ao vivo suas jogatinas.











Por último, mas não menos importante, o dono do canal ClickBait GamePlay resolveu homenagear a cantora com uma personagem inspirada em Luísa feito no criador de Elden Ring. Com ela, o jogador já fez duas transmissões ao vivo, uma de 6 horas de duração e outra de 5 horas, passando pela campanha principal do jogo.

Elden Ring está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



