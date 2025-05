Morris, o jacaré mais famoso do mundo, morre aos 80 anos

Morris atuou em 'Um Maluco no Golfe' ao lado de Adam Sandler - (crédito: Reprodução / Universal Studios)

Morris, conhecido como o jacaré mais famoso do mundo, morreu aos 80 anos, no domingo (11/5). O anúncio foi feito pelo Colorado Gators Reptile Park, localizado em Mosca (EUA), local onde Morris viveu por quase 20 anos.

O jacaré já apareceu em diversas produções de sucesso. Morris protagonizou Happy Gilmore, ao lado de Adam Sandler; Dr. Dolittle 2, com Eddie Murphy; e Entrevista com o Vampiro, estrelado por Tom Cruise, Brad Pitt e Christian Slater. Também atuou em Um maluco no golfe, Alligator - O Jacaré Gigante e Alligator 2.

"Morris era conhecido por seu trabalho em diversos filmes e programas de TV de 1975 a 2006, quando se aposentou para viver o resto de seus dias no Colorado Gator", escreveu a direção do parque no Facebook. "Descanse em paz." O réptil media 2,7m e pesava 290kg.

Embora a idade exata de Morris seja desconhecida, os especialistas do parque onde residia calculavam algo em torno de 80 anos. O provável número foi baseado na avaliação do ritmo de crescimento e perda dos dentes do jacaré. A administração do parque optou por preservar o réptil, conforme comunicado nesta segunda (12/5): "Decidimos empalhar Morris para que ele possa continuar a assustar crianças por muitos anos".

O proprietário da fazenda, Jay Young, compartilhou que Morris já estava amuado antes da morte. "É a pior parte do que fazemos, perder animais. Mas isso não é tão trágico quanto algumas das coisas que experimentamos no passado. Ele teve um tempo feliz aqui, e morreu de velhice, e não é tão trágico quanto alguns dos membros da família que perdemos aqui. Mas isso faz parte da vida. Tudo o que vive deve morrer", disse em vídeo publicado no Facebook.