Companhia de Bailarinos de Brasília faz apresentações gratuitas

Por Julia Costa—A Companhia Bailarinos de Brasília fará duas apresentações gratuitas do novo espetáculo desenvolvido pela Escola de Formação de Bailarinos: no Complexo Cultural de Taguatinga, no domingo (18/5), às 17h; e no Teatro de Sobradinho, no dia 29 de maio, às 20h. As entradas podem ser retiradas por meio do site Sympla.

A performance traz dois blocos: Gala de Grand Pas de Deux e Bênçãos por Debaixo dos Chapéus. Luis Ruben Gonzalez, diretor artístico da companhia, explica que a escolha da Gala de Grand Pas de Deux se deu pela sua potência. “A escolha foi em prol de tentar levar ao palco na mostra de potência técnica e artística. E esses repertórios envolvem isso. Eu queria levar uma coisa mais forte, uma coisa mais vibrante.”

Bênção por Debaixo dos Chapéus, segunda parte da apresentação, foi coreografada por Lucas Pierre. A inspiração principal para a criação foi a família do coreógrafo, que é formada por trabalhadores de colheitas, sempre com chapéu de palha. As cenas lembram os movimentos de cavar, plantar e colher.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel