CCBB celebra a Semana dos Museus com oficinas gratuitas

O CCBB oferece programação especial como parte da Semana dos Museus — temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e que ocorre anualmente em maio, quando é celebrado o Dia Internacional dos Museus. O tema deste ano é "O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação" e segue até domingo (18/5). A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados tanto de forma presencial, quanto on-line.

Durante a semana, o público pode conferir a oficina Tambor de Crioula, conduzida pelos pesquisadores e praticantes dessa arte, Frazão e Camila Dark, que propõem explicar a complexidade cultural da prática. Além disso, a programação conta com outras atividades gratuitas: Oficina de Musicograma e Oficina de Desenho para Adultos.

A Oficina de Musicograma usa uma partitura visual e intuitiva e foi pensada para aqueles que não possuem conhecimento na leitura musical. Os participantes poderão interpretar uma seleção de músicas clássicas, usando instrumentos feitos a partir de materiais recicláveis. A Oficina de Desenho para Adultos explora diferentes técnicas e materiais de arte, além de princípios da composição visual.

Confira a programação completa:





Oficina de Tambor de Crioula

Neste sábado (17/5), às 15h30, no Vão Central do CCBB. Faixa Etária: Livre. Capacidade: 60 participantes

Oficina de Musicograma

No dia 31 de maio, às 10h, no Vão Central do CCBB. Faixa Etária: Livre. Capacidade: 60 participantes

Arte Livre - Oficina de Desenho para Adultos

Sábado, domingo e feriado, às 17h30, na Sala do Programa Educativo. Faixa Etária: A partir de 16 anos. Capacidade: 10 participantes





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel