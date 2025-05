Séries do Disney+, 'O urso' e 'Alien:Earth' ganham data de estreia

Série baseada na franquia Alien estreia no dia 12 de agosto no Disney+ - (crédito: FX Produtions/ Divulgação )

Esta semana, o Disney+ divulgou a data de estreia de duas séries esperadas pelo público do streaming. A série O urso, protagonizada por Jeremy Allen White e criada por Christopher Storer, chega ao streaming no dia 25 de junho com a quarta temporada. Já Alien: Earth estreia na plataforma no dia 12 de agosto. Além das datas, novos cartazes também foram revelados, além de imagens dos novos episódios de Alien:Earth.

Leia também: Emmy dá recado e O urso perde, porque não é uma comédia



O urso, série vencedora de 11 Emmys pela segunda temporada, terá dez episódios e irá narrar a trajetória de Carmy, Sydney e Richie tentando elevar o nível do restaurante O urso, que trabalharam para desenvolver nas últimas temporadas. A série já recebeu indicações ao Globo de Ouro, Screen Actors Guide Awards e ao Critics Choice Awards, grandes prêmios da indústria do audiovisual. Com a premiação do Emmy, se tornou a série de comédia com maior número de vitórias em um único ano.

Leia também: Confira a lista dos indicados no Critics Choice Awards 2025

Alien: Earth é baseada na franquia Alien, iniciada em 1979. A série terá os seus dois primeiros episódios liberados no dia 12 de agosto, e os seguintes serão lançados toda terça-feira. A temporada terá oito episódios e se passa no ano de 2120, momento em que a Terra é governada por cinco corporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold.