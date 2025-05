Luedji Luna anuncia novo álbum e divulga teaser do projeto

A cantora Luedji Luna anunciou que o seu próximo álbum chega nas plataformas digitais ainda no mês de maio. Um mar pra cada um, que estará disponível no dia 26 de maio, fecha uma trilogia de projetos da cantora depois dos discos Bom mesmo é estar debaixo d’água e a versão deluxe do mesmo.

Uma das participações do novo projeto é o trompetista japonês Takuya Kuroda, conhecido pelo trabalho no jazz contemporâneo e por misturar ritmos como soul, afrobeat, funk e hip hop. Com o novo álbum, Luedji fala da busca pelo desejo de amar e ser amada. O teaser já está disponível no Youtube.

Luedji Luna lançou o primeiro álbum em 2017 e, no ano seguinte, já estava realizando a primeira turnê internacional. O disco Bom mesmo é estar debaixo d’água foi indicado ao Grammy Latino em 2021. A cantora estará na capital no dia 1º de junho no Funn Festival e fará um show especial cantando Sade.



Confira o teaser abaixo: