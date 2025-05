Sabrina Sato revela que já sofreu dois abortos: ‘Perdi duas vezes’

Aos 44 anos, Sabrina Sato mostra que chegou a um novo capítulo de sua trajetória pessoal e profissional. Depois de mais de 20 anos encantando o público com seu carisma e bom humor, a apresentadora reflete sobre a própria imagem e revela uma faceta menos conhecida. "Muita gente acha que me conhece, mas conhece só uma parte, a que eu decido mostrar", admite. Sua espontaneidade continua presente, mas agora vem acompanhada de maturidade e uma consciência mais profunda sobre si mesma.

Em entrevista à revista Glamour, Sabrina falou abertamente sobre experiências difíceis que viveu nos últimos anos, como as perdas gestacionais que enfrentou em silêncio. "O público só ficou sabendo de uma gestação, mas eu perdi dois bebês", contou. Ela descreveu os momentos de internação e curetagem como extremamente pesados, e revelou que o casamento com o ator Nicolas Prattes, no início deste ano, foi uma forma de transformar esse período difícil em um símbolo de renovação e amor.

Para ela, o processo de autoconhecimento tem sido essencial para atravessar esses ciclos de dor e renascimento. "Não é fácil, mas precisamos estar sempre conectadas com quem somos, com as nossas raízes e a nossa verdade. Senão, a gente se perde", afirmou. Sabrina se apoia na própria essência como guia para seguir em frente com leveza e propósito.

Hoje, mais segura de si, Sabrina afirma que não tem mais tempo a perder com o que não lhe traz brilho nos olhos. "Aprendi a não perder tempo com o que não me interessa. Se não brilha os olhos, se não me dá tesão, eu ligo um foda-se." A apresentadora segue encantando, mas agora com a força de quem vive a própria verdade.