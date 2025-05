SBT anuncia nova grade com doramas, ‘Bom Dia & Cia’ e Christina Rocha

Em comunicado transmitido ao vivo nesta quinta (15/5), a rede de televisão SBT anunciou uma nova grade de programação. A emissora fundada por Silvio Santos apresentará doramas — as famosas séries asiáticas — a partir do segundo semestre de 2025, voltará com o Bom Dia e Companhia, apresentado por Patati e Patatá, e trará novos programas jornalísticos.

“Acho que mais que uma grade, é um reposicionamento, é voltar a nossa essência, é o SBT raiz. É um pouco daquilo que a gente viu, viveu e tenho certeza que faz parte da história de todo mundo aqui. É muito difícil mesmo que você não assistia SBT na sua casa, não ter participado de alguém momento, não ter se relacionado com algum programa”, disse Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.

Dorama: os hits coreanos

O primeiro dorama exibido será Meu Amor das Estrelas, às 16h45. A produção sul-coreana acompanha a paixão entre um extraterrestre preso na Terra há 400 anos e uma atriz famosa. Ao fim da comédia romântica, outros doramas que ainda não tiveram os nomes divulgados serão exibidos no canal.

"É tudo uma aposta. O dorama você vê que a mulherada tá conversando, falando a respeito. O SBT sempre fez isso, capta o que está em alta. É uma aposta. Deu certo? Continua. Não deu certo? Corta”, explicou Daniela.

Equipe e programação

De acordo com a coletiva de imprensa, o evangelista Deive Leonardo e o apresentador Luiz Bacci foram contratados pela emissora. Além disso, a apresentadora Christina Rocha foi reintegrada a equipe do SBT para comandar o Casos de Família.

Apresentado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, a emissora informou que a nova grade de programação entrará no ar em duas etapas. A partir de 26 de maio, o “projeto raiz” do canal se iniciará. A segunda etapa começa em 2 de junho com com o retorno do Aqui Agora.

O catálogo do SBT contempla a exibição de produções como Bom Dia & Cia, Alô você!, Chaves, Caverna Encantada, Usurpadora, SBT Manhã e Primeiro Impacto, além da promessa do do desenho Turma do Silvinho.

“Eu lamentei quando o infantil saiu do ar, tenho certeza que meu pai também. Foi num momento muito infeliz. Queremos resgatar este universo. Vamos ter um aplicativo o Fun Kids, o +SBT também terá conteúdo para elas e teremos duas horas de programação infantil. O SBT estava desconfortável sem a parte infantil. Queremos fazer a Turma do Silvinho e explorar tudo o que a gente tem de acervo em material”, declarou Daniela.