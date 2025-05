Depois de quase três anos, Rihanna volta com trilha sonora para 'Smurfs'

Depois de quase três anos de inatividade, Rihanna lançou, nesta sexta-feira (16/5), Friend of Mine, parte da trilha sonora do filme Smurfs, previsto para ser lançado em julho. Além da participação na trilha sonora, a cantora também será a dubladora da personagem Smurfette na versão original.

Além de Rihanna, estrelas como Sandra Oh, Natasha Lyonne, James Corden e Xolo Maridueña também estarão no longa. Na versão brasileira, Bruno Gagliasso, Jennifer Nascimento, Diego Martins e Tatá Estaniecki fazem parte do elenco de voz.

Sobre o filme

No novo filme dos Smurfs, Smurfette lidera o grupo numa missão no mundo real para salvar o Papai Smurf, que é capturado pelos vilões Razamel e Gargamel. A direção do novo longa é de Chris Miller, conhecido pelo trabalho em Shrek Terceiro (2007) e Gato de Botas (2011), indicado a melhor Filme de Animação no Oscar em 2012.