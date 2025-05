Tudum divulga line-up de próximo evento com participação de Lady Gaga

A Netflix divulgou o line-up do próximo evento global mais aguardado do ano, com direito a participação especial. O Tudum 2025 tem a atriz Sofia Carson como apresentadora e contará com a presença de atrizes como Millie Bobby Brown, Jenna Ortega, Iñaki Godoy, Lee Jung-Jae, Lily Collins, além de Ben Affleck e Matt Damon (que participam da produção de The Rip). Lady Gaga também fará uma apresentação especial durante o show, que será transmitido ao vivo na Netflix, diretamente do Kia Forum, em Los Angeles, a partir das 21h no dia 31 de maio.

Além disso, nomes como Guillermo Del Toro (Frankenstein), Matt Damon e Ben Affleck (The Rip) também subirão ao palco para contar novidades sobre seus novos projetos com a Netflix. Durante todo o evento, serão apresentados anúncios inéditos e exclusivos sobre as produções queridinhas dos fãs.

O Tudum é a maior celebração da comunidade de fãs da Netflix e das histórias dos filmes, séries, estrelas e criadores favoritos dos fãs. A primeira edição do Tudum foi realizada em 2020, no Pavilhão da Bienal de São Paulo. Foi um festival com vários títulos, que celebrou o conteúdo para jovens adultos da Netflix, com um público de mais de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias. Desde então, o Tudum evoluiu e passou por diferentes formatos, como festival, live e almanaque digital, até se consolidar como um evento mundial.

