Baterista Josh Freese é demitido do Foo Fighters sem explicações

Nesta sexta-feira (16/5), o baterista Josh Freese compartilhou nas redes sociais que foi afastado da banda Foo Fighters por meio de uma ligação na segunda-feira (12/5). Em nota, o músico diz que não teve nenhuma explicação e que não sabe as razões por trás da escolha do grupo. “O Foo Fighters me ligou segunda à noite para me avisar de que decidiram ‘seguir por uma direção diferente com seu baterista’. Nenhuma razão foi dada”, escreveu Josh Freese.

Leia também: Quem foi Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters que morreu na Colômbia

Em sequência, Josh pontua que aproveitou os últimos dois anos que esteve na banda, dentro e fora do palco, e apoia o grupo no que eles sintam que é melhor para o Foo Fighters. Freese entrou na banda em 2023, após a morte de Taylor Hawkins, baterista original do grupo.

Ao final da nota, o baterista escreve que, em seus 40 anos de carreira profissional, nunca tinha sido tirado de uma banda e que se sente chocado e desapontado. “Porém, como muitos de vocês sabem, sempre trabalhei como freelancer e transitei entre bandas, então, está tudo bem. Fique ligado para a minha lista ‘Top 10 razões Josh foi tirado do Foo Fighters’”, brincou Josh.

Leia também: Noites de rock estão na agenda do fim de semana do Infinu

O baterista já transitou em algumas bandas como The Vandals, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails e Suicidal Tendencies. Josh Freese entrou no grupo recentemente, mas alterou significativamente o som do Foo Fighters. Até o momento, nenhum dos integrantes se pronunciou sobre a demissão de Josh.

Confira nota publicada pelo baterista:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josh Freese (@joshfreese)