Flávia Monteiro, atriz de ‘Chiquititas’, revela luta contra câncer e desabafa

Flávia Monteiro, que é conhecida até hoje pela primeira versão brasileira da novela Chiquititas (1997), abriu o coração e desabafou acerca da luta contra um tipo agressivo de câncer de pele ao qual foi diagnosticada.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista deu detalhes em torno do antecedentes à descoberta da doença, e que comprometeu sua participação no documentário Geração Chiquititas, produzido pelo +SBT, no ano passado. "Inicialmente, achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação, e isso coincidiu justamente com a época do documentário. Meu médico me proibiu de dançar", contou ela.

Flávia Monteiro, então, afirmou ter realizado todos os cuidados possíveis para se recuperar do tumor. "Era uma micro pinta na região do joelho. Fui à dermatologista e ela achou esquisita. Pediu uma biópsia e um exame histológico. Disse: ‘Vamos tirar para a gente fazer a biópsia, porque não estou gostando’. No fim, acabamos retirando. Era um melanoma de grau dois. Fiquei com um talho na perna gigantesco. Mas, de todo modo, imagina se eu não tivesse visto", disse.

"Tudo ao mesmo tempo"

Apesar do susto, Flávia Monteiro tranquilizou ao assegurar que não foi necessário realizar quimioterapia nem radioterapia, mas o acompanhamento consiste em ser consultas a cada três meses pelos próximos dois anos. "Minha mãe também estava com um tumor no estômago, e meu pai com câncer de próstata. A sensação era de que o anjo da enfermidade resolveu bater à minha porta. E foi tudo meio que ao mesmo tempo", explicou a atriz de Chiquititas.

