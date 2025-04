Ex-Chiquititas rebate Júlia Gomes em polêmica nos bastidores do SBT

Júlia Gomes, de 23 anos, gerou revolta em parte do elenco da telenovela Chiquititas. Após a atriz afirmar que foi excluída durante as gravações da telenovela, nos bastidores do SBT, Gabriella Saraivah, de 20 anos, veio a público expor como a atriz se comportava longe das câmeras.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jovem que viveu a personagem Tati admitiu estar surpresa com as declarações da ex-colega de trabalho. “É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos. Infelizmente, tinham coisas que não davam para relevar”, disparou a artista.

Na ocasião, Gabriella seguiu com as declarações polêmicas a respeito de Júlia. A moça contou que a influenciadora menosprezava os demais atores. Em uma ocasião, ela teria feito uma menina chorar ao comparar a origem das suas roupas.

“Uma coisa que eu lembro foi que essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ‘De onde é a sua roupa?’. Aí, a pessoa respondeu e ela [falou]: ‘Nossa, que coisa de pobre. As minhas vêm tudo dos Estados Unidos’. E a menina chorou”, revelou.

Para quem não acompanhou, na última quinta-feira (3), Júlia confirmou que na época das gravações de "Chiquititas", em 2013, foi excluída por parte do elenco. "Me excluíam do elenco. Hoje não me importo mais, mas na época era muito difícil para mim", disse ela em entrevista ao podcast "Hora do Date".