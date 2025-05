Jornalista Moacyr de Oliveira lança novo livro de memórias

Hoje, o jornalista Moacyr de Oliveira Filho lança o seu quinto livro no Beirute, a partir das 19h. Com o título O desabrochar dos agapantos — histórias, reflexões, vivências, a obra é uma reunião das memórias do escritor. Conhecido como Moa, o jornalista é diretor de Jornalismo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Dedicando uma vida à prática jornalística e à política, Moacyr decidiu registrar as suas memórias, agora que está com 72 anos. "Achei que deveria registrar minhas memórias, principalmente para meus filhos e netos. Tive uma vida com intensa participação política, cultural, jornalística, carnavalesca que, como disse o Hélio Doyle, no prefácio, merecia ser contada. Sem falsa modéstia, é uma contribuição para a história da cidade, do jornalismo e do carnaval", conta o escritor.

Nascido em São Paulo, Moacyr carrega algumas paixões que decidiu eternizar no papel. Além de jornalista, foi presidente da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), maior campeã do carnaval de Brasília e a escola de samba mais antiga. Moacyr também é secretário-geral da Federação Nacional das Escolas de Samba e foi um dos fundadores do bloco Pacotão.

O livro passa pela infância, a trajetória no jornalismo, a luta contra o alcoolismo, o trabalho no Governo do Distrito Federal e a prisão e tortura na época da ditadura militar. Moacyr integrou a Comissão da Memória e Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF.

O jornalista quis reunir em um único projeto suas paixões, como o Corinthians e a Portela, escola de samba do Rio de Janeiro, e grandes vivências, como a experiência dele com o diagnóstico de osteogênese imperfeita de sua filha. "Acho que tudo isso merece ser compartilhado, ainda mais num momento em que se dá pouco valor no Brasil para a memória, principalmente a política e a cultural", finaliza Moacyr.



Serviço

Lançamento do livro O desabrochar dos agapantos -histórias, reflexões, vivências de Moacyr de Oliveira Filho

Hoje, a partir das 19h, no Beirute Bar (CLS 109, bloco A1, loja 2/4).

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco