Artista Moriá lança o single 'Amassa a massa' e promove festa em Brasília

O cantor brasiliense Moriá apresenta o single Amassa a massa apresenta, na sexta-feira (23/5), título de disco homônimo. O evento de lançamento será no Estúdio Contemporâneo, no Lago Norte, e conta com festa a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados por meio do link.

Moriá convocou outros músicos de Brasília para esse projeto, que marca a volta aos palcos do compositor. A banda conta com Leander Motta (bateria), Henrique Alvim (guitarra), Stive Canavarro (contra-baixo) e Mariano Toniatti (percussão). O single antecipa elementos do afrobeat, reggae, rock, ritmos latinos e “aquela nova MPB cheia de alma”, elementos que também estarão no disco Amassa a massa.

Fundador da banda Talo de Mamona e com trabalho que transita entre música autoral e valorização da cultura popular, Moriá lançou, em 2019, o EP Tá esperando o quê?. As faixas Carimbó de Brumadinho e Rita exibem identidade musical repleta de misturas.

Serviço

Sábado (24/5), às 19h, no Estúdio Contemporâneo (SHIN QL 9, Conj 1, casa 16, Lago Norte, Brasília/DF). Ingressos a partir de R$ 20 (+ taxa de R$ 2,50), disponíveis no Sympla.