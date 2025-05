Isabelle Drummond será vilã e filha de Leandra Leal na próxima novela da Globo

Isabelle Drummond vai voltar às novelas — e em grande estilo. Após seis anos longe da teledramaturgia, a atriz foi confirmada no elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo. E não é qualquer papel: Isabelle interpretará a vilã da história e filha da personagem vivida por Leandra Leal, sua parceira de cena em Cheias de Charme, em 2012. Agora, elas se reencontram em uma trama envolvente ambientada em Goiânia, com a música sertaneja como pano de fundo.

Aos 31 anos, Isabelle retorna à TV em um momento de maturidade e transformação. Após uma temporada longe das gravações, ela se dedicou a novos projetos, viagens, reflexões e também à moda — marcando presença em eventos internacionais com seu estilo discreto e elegante. Em entrevista recente à Quem, afirmou estar animada com o retorno e revelou que reencontrar Leandra, o diretor Carlos Araújo e a autora Izabel de Oliveira torna tudo ainda mais especial. "Vai ser lindo", disse a atriz.

Na história, Isabelle será filha da poderosa Zilá, uma empresária interpretada por Leandra. Apesar da diferença de apenas 11 anos entre as atrizes, Isabelle acredita que o lúdico da dramaturgia permite essa liberdade criativa. E está confiante de que Leandra, com sua experiência e talento, dará à personagem a maturidade necessária. Além disso, a atriz revelou ainda torcer para que o projeto do tão aguardado filme de Cheias de Charme finalmente aconteça. "Acho que todos nós gostaríamos, e o público especialmente", comentou.

Coração Acelerado tem estreia prevista para janeiro de 2026 e deve substituir Dona de Mim no horário das sete. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araújo, a novela promete destacar o protagonismo feminino no universo sertanejo. E com Isabelle no papel de vilã, os fãs já podem se preparar para uma personagem intensa, carismática e cheia de reviravoltas.

