Billie Eilish divulga datas de shows de turnê; veja

A cantora norte-americana Billie Eilish divulgou, na segunda-feira (19/5), as datas da segunda parte da turnê Hit me hard an soft. A nova etapa de shows inclui Japão e diversas cidades dos Estados Unidos. O Brasil não está na lista.

Na postagem em que Billie anunciou as datas dos shows, brasileiros cobraram a vinda da cantora ao Brasil. "Mulher, e o Brasil? Manda a Gaga te contar, foi um hit", disse uma internauta. "O Brasil está chorando aqui", disse outra.

Empresa alerta para golpe de venda falsa de ingressos

A empresa Eventim alertou que não reconhece a venda de ingressos para shows da Billie Eilish. "Recomendamos cautela e que os fãs acompanhem informações apenas por meio dos canais oficiais antes de realizar qualquer compra", disse.

Veja as datas e locais dos shows:

16 de agosto: Tóquio (Japão)

17 de agosto: Tóquio (Japão)

9 de outubro: Miami (EUA)

11 de outubro: Miami (EUA)

12 de outubro: Miami (EUA)

14 de outubro: Orlando (EUA)

16 de outubro: Raleigh (EUA)

17 de outubro: Raleigh (EUA)

19 de outubro: Charlotte (EUA)

20 de outubro: Charlotte (EUA)

23 de outubro: Philadelphia (EUA)

25 de outubro: Long Island (EUA)

26 de outubro: Long Island (EUA)

7 de novembro: New Orleans (EUA)

8 de novembro: News Orleans (EUA)

10 de novembro: Tulsa (EUA)

11 de novembro: Tulsa (EUA)

13 de novembro: Austin (EUA)

14 de novembro: Austin (EUA)

18 de novembro: Phoenix (EUA)

19 de novembro: Phoenix (EUA)

22 de novembro: São Francisco: (EUA)

23 de novembro: São Francisco (EUA)

