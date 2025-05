Ex-gerente demitido volta a desmentir padre Fábio de Melo

"Fui comunicado da demissão sem poder nem mesmo me explicar", lamentou funcionário despedido após declarações públicas do padre Fábio de Melo - (crédito: Reprodução/TV Globo)





Jair José Aguiar, ex-funcionário de uma cafeteria em Joinville (SC), voltou a se manifestar publicamente sobre a polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo. Por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, Aguiar expressou a dor e o impacto pessoal da situação. "Minha vida virou de cabeça para baixo", declarou ele, ressaltando as dificuldades enfrentadas desde que a briga com o religioso veio a público.

Segundo Aguiar, ele foi demitido sem sequer ter a chance de apresentar sua versão dos fatos. O ex-gerente afirmou que pertence a uma família de origem simples e que a forma como tudo foi conduzido o deixou sem defesa. "Fui comunicado da demissão sem poder nem mesmo me explicar", lamentou. A falta de diálogo e a repercussão negativa o afetaram não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente.

O caso ganhou visibilidade nacional, principalmente após declarações públicas do padre Fábio de Melo. Aguiar, no entanto, segue negando as acusações que teriam motivado sua saída da cafeteria. Ele reforça sua esperança de que os fatos sejam esclarecidos de maneira justa e transparente. "Que a verdade prevaleça", afirmou ao final do vídeo, em tom firme, mas emocional.

Diante da exposição repentina e do julgamento nas redes sociais, Jair busca agora reconstruir sua imagem e encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Seu posicionamento tem gerado apoio e críticas, mas ele se mantém firme em sua versão dos acontecimentos. O ex-gerente afirma que tudo o que deseja é ser ouvido com respeito e que sua trajetória não seja apagada por um único episódio.

