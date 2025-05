Sesc Taguatinga recebe peça gratuita sobre desafios da maternidade

O Sesc de Taguatinga apresenta gratuitamente, neste fim de semana, o monólogo 60 Dias de Neblina, com a atriz Juliana Didone. A obra retrata a realidade das mulheres no pós-parto. No sábado (24/5), a sessão ocorre às 20h e no domingo (25/5), as mães poderão acompanhar a obra ao lado de seus filhos, em matinê às 11h.

60 Dias de Neblina é uma adaptação teatral do livro de mesmo nome da escritora Rafaela Carvalho. A obra discute temas como puerpério, casamento, amamentação, carreira, culpa e solidão. Para Juliana Didone, a peça é um convite à desromantização da maternidade. “A maternidade é muitas vezes retratada de maneira idealizada, como se fosse uma experiência exclusivamente doce, plena e intuitiva. Mas a verdade é que ela também pode ser solitária, confusa e profundamente desafiadora”, explica a atriz.

A peça toca em lugares íntimos da atriz, que é mãe de uma menina de 7 anos: “Dar voz à personagem foi, de certa forma, também dar voz à Juliana mãe, que às vezes teve medo, que chorou escondido, que precisou se reconstruir”.

Os ingressos para a apresentação são gratuitos e a retirada deve ser feita até uma hora antes da peça, na bilheteria do Teatro Sesc Paulo Antunes, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A classificação indicativa é livre.

Serviço

60 Dias de Neblina

Com Juliana Didone

Sábado (24/5), às 20h, e domingo (25/5), às 11h, no Teatro Sesc Paulo Autran (EduSesc Taguatinga Norte)

Ingresso gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Retirada já disponível na bilheteria do Teatro Sesc Paulo Autran: quinta-feira (de 9h às 18h), sábado (de 14h às 19h) e domingo (de 9h às 10h)

Classificação indicativa livre





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel