Coldplay entra em pausa e cancela agenda de shows no Brasil para 2025

Com passagem extensa pelo Brasil marcada para novembro deste ano, o Coldplay entrou em pausa por tempo indeterminado e cancelou a agenda programada para a América do Sul. Lauro Jardim, repórter do jornal O Globo, compartilhou a informação, que segue sem confirmação oficial da assessoria da banda.

O vocalista Chris Martin ainda está confirmado para participar da COP 30, no dia 10 de novembro, mas não se sabe se fará o show com a banda ou sozinho. Em abril, Martin compartilhou nas redes sociais que lutava contra depressão e falou sobre formas de lidar com essa condição enquanto estava em turnê.

Os motivos para a pausa não foram divulgados, mas a banda já havia informado, em entrevista no programa Entertainment Tonight, que iria parar de produzir quando chegasse no 12º álbum de estúdio. O 10º disco, Moon Music, foi lançado em outubro de 2024.

Em 2023, o Coldplay passou pelo Brasil e lotou estádios em seis apresentações em São Paulo, duas em Curitiba e três no Rio de Janeiro. Todas as datas na capital paulista tiveram os ingressos esgotados no Estádio Morumbi.