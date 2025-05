Porão do Rock cancela show de banda brasiliense no festival

O Porão do Rock cancelou o show da banda brasiliense Lupa no festival — os músicos se apresentariam neste sábado (24/5). No perfil oficial do Instagram, o Porão justificou o cancelamento relatando que o grupo havia marcado shows gratuitos na cidade para os dias anteriores ao evento e que as apresentações tirariam a relevância da presença na programação. Os membros da Lupa, por sua vez, alegaram que não havia contrato de exclusividade, cachê ou nenhum tipo de acordo oficial com a organização que impediria as apresentações gratuitas.

Ainda no comunicado do festival, o Porão do Rock afirmou que entrou em contato com a banda e “apresentou alternativas para minimizar a situação, com ajustes no horário e palco, o que não foi aceito". Diante do ocorrido, o festival decidiu substituir a banda pela Mais que Palavras, também do Distrito Federal.

Também nas redes sociais, os músicos da Lupa justificaram que os shows gratuitos foram realizados para atender o público de todas as classes sociais, arrecadar orçamento para outras apresentações e que “não eram poucos os fãs que estavam dispostos a pagar o preço do festival, vindo, inclusive de diversas regiões do Brasil – do Norte ao Sul”, afirmaram.

O Porão do Rock ocorre nesta sexta (23) e sábado (24), no estacionamento do Mané Garrincha. Neste ano, o festival brasiliense reúne mais atrações nacionais e internacionais, com destaque para Stone Temple Pilots, Sepultura, BaianaSystem e CPM 22. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Digital ingressos, a partir de R$ 170.