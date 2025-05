Marisa Monte e Gilberto Gil lançam nova versão da música 'A paz'

Gilberto Gil e Marisa Monte durante show no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

Marisa Monte e Gilberto Gil lançaram, nesta sexta-feira (23/5), a versão ao vivo de A paz. A nova versão da música, originalmente de Gil com João Donato, foi gravada durante show da turnê do cantor, Tempo Rei, em março.

Gilberto Gil iniciou a turnê de despedida em 15 de março, com show em Salvador. A gravação com Marisa Monte ocorreu na segunda apresentação de Tempo Rei, no Rio de Janeiro. A Paz marca a quarta colaboração entre os dois artistas.

Tempo Rei passará por dez capitais brasileiras. Brasília, a quinta cidade da lista, recebe Gilberto Gil em 7 de junho, na Arena BRB Mané Garrincha. Ainda há ingressos disponíveis, com preços entre R$120 e R$480.