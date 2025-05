RPG Elden Ring vai virar filme com parceria do estúdio A24

Nesta quinta-feira (22/5) foi anunciado que o RPG da Bandai Namco, desenvolvido pela From Software, Elden Ring, vai ganhar um filme feito em parceria com o estúdio A24, responsável por: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Midsommar e Moonlight.

Elden Ring tem uma trama escrita de uma parceria entre o autor George R. R. Martin, escritor de Game of Thrones, e o diretor de games Hidetaka Miyazaki, que esteve por trás de obras de fantasia sombria como Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.

Para trazer o mundo épico e a ação intensa de Elden Ring para o cinema, o projeto será liderado pelo cineasta Alex Garland, diretor de Ex Machina, Guerra Civil, Warfare, que não só vai estar no comando do filme como também será roteirista. O filme será produzido por Peter Rice, juntamente com Andrew Macdonald e Allon Reich, da DNA, George R. R. Martin e Vince Gerardis.

Elden Ring é um RPG de ação ambientado em um mundo de fantasia de capa e espada com uma atmosfera mais sombria. O jogo permite que os jogadores, montem seus próprios personagens, explorem vastos ambientes e masmorras para desbravar o desconhecido e desfrutar da sensação de realização ao superarem, chefes difíceis, obstáculos ardilosos e desafios. O jogo já vendeu mais de 30 milhões de cópias, sendo nomeado Melhor Jogo do Ano no prêmio The Game Awards de 2022.

Um novo jogo baseado no mundo de Elden Ring, Elden Ring Nightreign está programado para ser lançado mundialmente na próxima sexta (30/5) de maio de 2025. O título é um jogo de ação no qual os jogadores devem cooperar para superar uma variedade de situações desafiadoras, que mistura elementos de Battle Royale e a jogabilidade que tornou a From Software conhecida.

O filme de Elden Ring ainda não tem uma data definida para sair, mas além dele, a A24 demonstra um grande interesse em transportar os jogos para outros formatos, já que também fez uma parceria com o diretor Hideo Kojima para adaptar a franquia da PlayStation, Death Stranding, para as telonas.

Elden Ring Nightreign chega em 30 de maio para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.