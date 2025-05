Sebastião Salgado é reverenciado por artistas diversos

Gilberto Gil apreciava a arte de Sebastião Salgado há muito tempo, desde que o trabalho dele passou a ocupar um espaço especial no mundo. "Pessoalmente, nos aproximamos há 10 anos para cá, comecei a ter um relacionamento mais direto com ele, colaborei com o instituto que ele criou, fiz uma canção especial a pedido dele, chamada Refloresta (leia trecho da letra abaixo), seguindo os passos do Refazenda, do Refavela, etc.", afirma Gil ao Correio. "Essa canção foi um trabalho muito interessante. Nos encontramos algumas vezes em situações de fortalecimento da cultura brasileira, cada um ao seu modo, eu com a música e ele com a fotografia. Acabamos desenvolvendo uma amizade nesses últimos tempos e sinto muito o fato de ele ter ido ainda jovem."

O compositor Carlinhos Brown se manifestou nas redes sociais. Ressaltou os profundos Os sentimentos profundos de pêsames e de agradecimento pela presença deste grande artista ativista, Sebastião Salgado, que, a partir do seu olhar, não apenas fez o mundo ficar atento a situações de beleza e de necessidade em todas as partes do mundo. "Ele viu a Serra Pelada, ele viu a cultura. Ele viu a grandeza dos povos originários, dos africanos, dos indianos. Ele viu o mundo, o mundo o viu, em referência ao seu olhar de sol… Cada um de nós agradece, pela lente da gratidão, a este homem doce, inteligente e colaborador do mundo."

A atriz Beth Goulart destaca que Sebastião Salgado foi um poeta das imagens, ele se foi mas deixa um legado eterno de imagens que falam e inspiram. Com projetos icônicos como Outras Américas, Trabalhadores e Gênesis, ele documentou décadas de conflitos sociais, povos marginalizados e a beleza do planeta. Além de sua arte, Salgado também foi um defensor do meio ambiente, liderando o projeto de reflorestamento da Fazenda Bulcão no Espírito Santo. "Sua contribuição para a fotografia documental e sua paixão pela humanidade serão lembradas por gerações. Um grande artista e defensor da humanidade, nunca será esquecido, ele vive em sua obra, ele nos ensina a transcendência através de seu legado de amor. Meu abraço cheio de amor a Lélia sua companheira e meus sentimentos a toda a família. Que Deus ilumine sua nova caminhada espiritual".

O escritor e roteirista Walcir Carrasco afirma que Sebastião Salgado não foi apenas um fotógrafo, ele foi um narrador da humanidade. "Com sua lente sensível e poderosa, nos mostrou a beleza, a dor, a resistência e a dignidade dos povos ao redor do planeta. Obrigado por enxergar o mundo por nós, Sebastião."

*Colaboraram Júlia Costa e João Pedro Alves