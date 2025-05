'O agente secreto' ganha prêmio da crítica no Festival de Cannes

Elenco de 'O agente secreto' na exibição do filme no Festival de Cannes, em 18 de maio de 2025 - (crédito: Valery HACHE / AFP)

O filme brasiliero O agente secreto foi eleito como o melhor do Festival de Cannes pelo júri da crítica da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci). O longa-metragem também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, diploma dado por exibidores independentes da França. O reconhecimento ocorre poucas horas antes do anúncio da Palma de Ouro — principal premiação de Cannes.



O agente secreto é dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O filme é ambientado no Brasil em 1977, durante a ditadura militar, e conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife durante o carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que ele busca.



A Federação Internacional de Críticos de Cinema destacou que O agente secreto é pessoal mas também universal. "Escolhemos um filme que tem uma generosidade romancista e épica; que permite a digressão, a diversão, o humor e o caráter, para evocar um tempo e um lugar, e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão. Um filme que faz suas próprias regras, é pessoal mas universal, que leva seu tempo e atua como um navio de memória para um mundo: o mundo do Brasil governado pelos militares em 1977, e o mundo das pessoas boas em tempos ruins", citou a Fipresci.

