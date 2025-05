Brasil concorre à Palma de Ouro em Cannes hoje com 'O agente secreto'

Diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura, do filme 'O agente secreto' - (crédito: Valery HACHE/AFP)

O Festival de Cannes entrega, neste sábado (24/5), a premiação Palma de Ouro. O júri anunciará os vencedores em uma cerimônia que começará às 13h40 no horário de Brasília (18h40 locais). O filme brasileiro O agente secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, é um dos longas-metragens que concorrem ao principal prêmio de Cannes.

Protagonizado por Wagner Moura, O agente secreto é ambientado no Brasil em 1977 e conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife em uma tentativa de deixar o passado e recomeçar a vida, mas a mudança não sai como o esperado.

Durante a estreia mundial no 78º Festival de Cannes, no domingo (18/5), o filme brasileiro recebeu 13 minutos de aplausos. O elenco e a equipe técnica chegaram ao tapete vermelho ao som do frevo de Pernambuco.

Entre os presentes na estreia em Cannes estavam os atores Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Juliana Paes, Barbara Paz, Isabel Zuaa e o estreante Caio Venâncio, além da produtora Emilie Lesclaux e o próprio Kleber Mendonça Filho. A comitiva foi acompanhada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e pela secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga.

A cerimônia de encerramento e entrega da Palma de Ouro será transmitida pelo canal do Festival Cannes no YouTube.

Um grande apagão afetou o sudeste da França neste sábado, mas a cerimônia de encerramento do 78º Festival de Cannes foi mantida.

"O Palácio de Festivais mudou para um sistema de abastecimento de energia elétrica independente, o que permite manter todos os eventos e projeções previstos para hoje, incluindo a cerimônia de encerramento, em condições normais", afirmou a organização do festival.

