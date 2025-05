Abertas as inscrições para o 2ª edição do 'Hip-hop Sem Fronteiras''

Apresentação de selecionados na primeira edição do Hip Hop sem Fronteiras. - (crédito: Arquivo)

Criado pelo DJ Raffa para reconhecer e valorizar o potencial de rappers brasileiros, o projeto Hip Hop Sem Fronteiras está com inscrições até o dia 1º de junho.

O projeto tem o objetivo de valorizar músicos dentro das várias vertentes do rap e dar oportunidade para talentos femininos, LGBT+ e pessoas com deficiência. Das 15 vagas totais, três serão destinadas para mulheres, duas para pessoas LGBT+ e duas para pessoas com deficiência.

Para participar, os artistas interessados devem residir no DF ou entorno e enviar um vídeo cantando uma música autoral que ainda não esteja divulgada em plataformas digitais. A canção precisa ter até quatro minutos. Os 15 selecionados terão uma música produzida pelo produtor musical DJ Raffa Santoro e participarão de um concurso virtual onde haverá premiação por júri oficial e por votação do público. As premiações variam entre R$ 300 para o 5º colocado e R$ 2.500 para o 1º colocado. Os dois primeiros também terão a chance de produzir um videoclipe realizado pelo cineasta Leandro Moura.

Mais informações e meio de inscrição podem ser encontradas site do evento, as inscrições são gratuitas.

Serviço

Inscrição da 2ª edição do Hip Hop sem frenteiras.

Inscrições gratuitas, devem ser feitas pelo formulário, sem idade mínima indicada.

