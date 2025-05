J.G Joshua e Paula Zimbres encantam no terceiro encontro do Superjazz Festival

Hoje, o Centro Cultural Banco do Brasil é palco da terceira apresentação do Superjazz Festival. Os shows começam a partir das 17h, ao ar livre e com entrada gratuita. A programação foi cuidadosamente selecionada para o público ter a experiência envolvente do groove, improviso e talento. O festival segue até 6 de agosto, com encontros quinzenais às quartas-feiras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Projeto leva MPB, blues e maracatu ao Espaço Cultural Renato Russo

A Rádio Superjazz é responsável pela abertura da noite. Conduzido pelos DJs e curadores Dudão Melo e Sartô, o evento recebe os idealizadores do Clube do Vinil, Jefferson Dantas e Marcelo Scarabuci, que tocam na íntegra o LP. Em seguida, às 18h, a contrabaixista, cantora e compositora Paula Zimbres sobe ao palco.

Com uma carreira consolidada na cena instrumental de Brasília, a artista apresenta repertório autoral que reflete influências da música brasileira e do jazz contemporâneo. Conhecida pela elegância dos arranjos e pela força interpretativa, Paula conduz um quarteto que encanta o público com criatividade e sensibilidade. Zimbres coleciona dois álbuns, um EP e o mais recente lançamento, Infinito mar.

Leia também: Escolas do DF recebem espetáculo da Cia. Novos Candangos

O multi-instrumentista J.G Joshua encerra o show com chave de ouro, acompanhado de um quinteto. Pesquisador das sonoridades afro-brasileiras e do jazz moderno, suas composições exalam originalidade e mesclam a tradição e a inovação: "Sempre procuro beber o máximo possível da linguagem do jazz anos 50 e 60, mesclando também não só com o jazz fusion, mas também com o sambajazz. O equilíbrio dessa mistura vem com a pesquisa que tenho desenvolvido a um certo tempo,no intuito de se tocar Jazz sempre lembrando as influências brasileiras, sendo tanto rítmica, harmônica ou melódica."

O artista também reflete sobre a cena instrumental rica de Brasília, mas ainda pouco visibilizada nacionalmente: "Acredito que nós, artistas, temos uma responsabilidade não só artística, mas também de trazer uma consciência social e racial por meio do trabalho que temos executado na cena, porque o jazz e o samba também é sobre inclusão e educação seja ela musical ou social."

*Estagiária sob a supervisão

de Severino Francisco



Superjazz Festival

Nesta quarta-feira (28/5), a partir das 17h, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES Trecho 02 Lote 22 - Edif. Presidente Tancredo Neves - Setor de Clubes Especial Sul)

Entrada gratuita, mediante

retirada de ingressos no site ou

na bilheteria física do CCBB