Saiba quais comidas os brasilienses mais pediram no Ifood em 2024

Os pedidos de marmita no Brasil lideram a retrospectiva de 2024 no iFood - (crédito: Divulgação / iFood)

Um levantamento realizado pelo Ifood mostra que o brasiliense é viciado em lanches. De acordo com os dados, divulgados com exclusividade pelo Correio, a categoria que abrange hambúrguer, cachorro quente e petiscos recebeu a maior quantidade de pedidos em 2024 — mais de 7,7 milhões de encomendas no Distrito Federal.

Em segundo lugar estão as comidas brasileiras, com 3.914.819 pedidos. A pizza ocupa o terceiro lugar do ranking, com 2.166.788 pedidos, seguida pela comida japonesa e pelas marmitas, com 1.423.904 e 1.123.013 encomendas, respectivamente.

Os brasilienses aumentaram o apreço por sopas e caldos em 2024, que registrou um aumento de 74% em pedidos. A categoria de marmita aumentou em 24% de pedidos, seguida da cafeteria em 23,5% e da padaria em 11%. Em quinto lugar no ranking de crescente de pedidos ficou a categoria de sorvete, com um aumento de 8% de procura.

No Distrito Federal, o levantamento também traz dados a respeito do número de estabelecimentos registrados na plataforma. De acordo com o balanço, cerca de 60 mil novos estabelecimentos, incluindo restaurantes e afins, iniciaram a oferta dos produtos e serviços na plataforma neste ano.

Dados nacionais

Em todo país, os pedidos por marmita tiveram um crescimento de 18%, sendo as encomendas com maior alta em 2024. Itens de padaria ocupam a segunda colocação, com 11%. O terceiro lugar é ocupado por pedidos de açaí, cujo crescimento registrado é de 9%.

Os restaurantes alcançaram uma média mensal de 653 milhões de visualizações das ofertas. Segundo a plataforma, são realizados 110 milhões de pedidos a cada mês, contando com um total de 360 mil entregadores. Ao todo, são 380 mil estabelecimentos parceiros e 55 milhões de consumidores nas 1.500 cidades que têm acesso ao serviço.