Confira opções de hambúrgueres vegetarianos e veganos em Brasília

Neste Dia do Hambúrguer (28/5), os veganos e vegetarianos não ficam de fora da comemoração gastronômica. Diversos estabelecimentos do Distrito Federal oferecem opções de lanches sem carne animal nos cardápios. Confira algumas opções para celebrar a data:

Vegan-se

Na casa vegana da 204 Norte, os sanduíches árabe e mexicano são artesanais, com burger feito na casa. Os demais lanches, todos sem derivados de animais, são versões veganas de hambúrgueres conhecidos.

Kundaliní do Cerrado

A hamburgueria vegana da 407 Norte é a primeira especializada em lanches veganos de Brasília. Entre diversas entradas como coxinha de jaca e kibe de soja, os pratos principais abrangem hambúrgueres de soja, bacon vegetal e até cachorro quente sem derivados de animais.

Páprica

Autointitulado como o melhor hambúrguer de Brasília, o Páprica tem um cardápio variado. O Ilogical Burger é 100% feito de plantas e contém mussarela de castanha de caju gratinada, ragout de champignon de paris, maionese vegana de alhos confit em um pão de beterraba vegano. Já o Veggie é de cogumelos grelhados e gratinado com queijo minas, acompanhado de cebolas e berinjelas empanadas.

Sky’s Burguer

A casa Sky's oferece seis opções vegetarianas para atender a diferentes preferências. A base da maioria dos pratos vegetarianos é a carne de soja, e você pode escolher os acompanhamentos que mais te agradam, como salada, com ou sem ovo, e diferentes tipos de queijo.

Outback

A opção vegana do Outback, o Aussie Plant, é composta por um hambúrguer 100% vegetal, molho vegetal tipo cheddar, alface, tomate, cebola e picles no pão brioche. Para os vegetarianos, o Veggie Blue Cheese é a melhor escolha, feito à base de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, coberto por um mix de queijos derretidos. Ambos são servidos com um acompanhamento à escolha.

AFLORA

O AFLORA Gastrobar é um ambiente que foi totalmente pensado para as pessoas veganas, e o cardápio é totalmente voltado para isso: muita comida boa e nada de origem animal. Neste Dia do Hambúrguer, opções são o que não faltam no cardápio. As seis alternativas de hambúrguer na loja contam com hambúrgueres de massa de feijão fradinho e queijo camembert empanado.

Burger King

A rede de fast food Burger King tem a opção vegetariana "Whopper de plantas", em que consiste em sanduíche com hambúrguer de soja 100% vegetal grelhado na brasa.

Madero

A Steakhouse ampliou o cardápio e oferece releituras veganas de opções tradicionais, como o hambúrguer de quinoa, aveia, cenoura e outros temperos, grelhados na churrasqueira. Além disso, o Madero tem opções de pratos principais veganos e vegetarianos, como o falafel burger.

The Plant

Com unidades na Asa Sul e na Asa Norte, o The Plant tem diferentes opções de pratos à base de plantas. Entre os hambúrgueres da loja, o de grão de bico e lentilha é o protagonista.

Marvin American Burgers

No Marvin, a variedade de opções vegetarianas é um dos grandes atrativos. Os hambúrgueres da franquia se destacam por serem produzidos com uma base diversificada de feijão preto, beterraba, aveia e oleaginosas. E se a sua vontade não for de hambúrguer, o cardápio oferece também um sanduíche natural vegetariano cujo ingrediente principal é a saborosa mussarela de búfala.

Geléia Burger

Em algumas unidades do Geléia, sandubas vegetarianos estão disponíveis. O veggie burger é feito com shitake, queijo cheddar, maionese caseira, alface americana e pão australiano. Outra versão, chamada de fit veggie burger, consiste em hambúrguer de grão-de-bico recheado com cream cheese, acompanhado de maionese caseira e salada

Genuína Hamburgueria

Na hamburgueria Genuína, o destaque é o "Vegê Burger", uma opção que promete uma experiência culinária única. O grande diferencial do prato é que, no lugar do hambúrguer bovino, a berinjela empanada se torna o toque especial. Ele também leva shitake, queijo parmesão e chips de banana, ingredientes que, juntos, elevam o sabor e tornam esse hambúrguer completo para quem busca uma opção vegetariana.