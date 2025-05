Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre nova reconciliação com Dado Dolabella - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Wanessa Camargo se pronunciou, pela primeira vez, em torno dos rumores que surgiram de que teria reconciliado seu namoro com Dado Dolabella.

Em entrevista à apresentadora Cátia Fonseca, em seu canal no YouTube, nesta última terça-feira (27), a cantora negou que teria reatado com o ator, e afirmou que está focada em sua carreira.

"Eu estou agora focada nos meus filhos, na minha família. Tenho muito carinho pelo Dado, a gente é amigo", iniciou Wanessa Camargo. Apesar da negativa, ela ressaltou que mantém uma relação de amizade com Dado Dolabella, e que ambos se falam e estão presentes na vida um do outro.

"Eu falo que estou fechada para balanço porque a gente deu um tempo, e esse tempo é necessário para cada um desenvolver sua história, se organizar e ver se, lá na frente, queremos construir algo juntos. Acho que foi um ano muito intenso para mim e hoje preciso focar em algumas coisas", explicou a filha de Zezé Di Camargo. Recentemente, inclusive, repercutiu as especulações de um affair entre Wanessa e o cantor Fiuk – o que foi negado pela própria.