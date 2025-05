O projeto Onde o Samba faz Morada chega à Casa de Jorge neste sábado (31/5). O projeto reúne tradição, celebração e música com participação do musicista Alex Ribeiro e do grupo Sagaz, a partir das 18h. As entradas custam a partir de R$20.

Leia também: Alok realiza show especial em SP em parceria com a SOS Mata Atlântica

O músico chega à capital com o repertório com composições próprias e que marcaram a carreira de seu pai (o também cantor Roberto Ribeiro), como Todo Menino é um Rei, Propagas e Acreditar, além de sambas autorais e joias da velha guarda. “O samba é minha história, meu território e minha missão. Brasília sempre me recebeu com muito carinho, sempre é uma alegria voltar aqui”, afirma Alex.

Leia também: Maestro amazonense Adelson Santos se apresenta no Clube do Choro

O grupo de samba Sagaz se apresenta com repertório de clássicos do pagode e do samba. A banda fará a sua tradicional roda de samba.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel