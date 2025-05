Cia. Ballet Clássico de St. Petersburg apresenta 'O lago dos cisnes' em Brasília

É um repertório que equilibra o clássico e o moderno que a Cia. Ballet Clássico de St. Petersburg traz a Brasília em apresentação única hoje, no Centro de Convenções Ulysses. Uma das que mais se apresenta em turnês pela América Latina, a companhia russa sobre ao palco com um repertório formado pelos trechos mais conhecidos de O lago dos cisnes e da Suíte Carmen, que terão a participação especial de Alexander Volchinkov, primeiro bailarino do Teatro Bolshoi de Moscou. "Desta vez, será apresentado um programa misto, incluindo uma seleção de trechos icônicos de Carmen e O lago dos cisnes. Essa escolha permite ao público apreciar as cenas mais marcantes e representativas de ambas as obras, destacando tanto o poder dramático de Carmen quanto a beleza lírica e técnica de O lago dos cisnes", avisa Alex Gonzales, produtor da companhia russa.

A proposta, explica o produtor, tem a intenção de equilibrar dois pilares fundamentais do balé: a tradição e a inovação. O lago dos cisnes representa o coração da escola clássica russa, com a música composta por Piotr Ilich Tchaikovsky especialmente para o balé e uma coreografia marcada por exigência técnica. A versão coreográfica moderna de Carmen carrega elementos mais contemporâneos e propõe uma abordagem dramática e teatral pensada para conectar públicos diversos.

No primeiro ato, são apresentados trechos da Suíte Carmen, coreografia baseada na novela de Prosper Merimée e com a música de Georges Bizet para a ópera de mesmo nome. Criada originalmente por Alberto Alonso e Rodion Shchdedrin em 1967, o balé é uma adaptação da ópera. No segundo ato, a companhia faz trechos famosos de O lago dos cisnes, como a Morte do cisne, um dos momentos mais dramáticos da obra. "Juntas, essas peças oferecem uma visão rica e contrastante da arte do balé", garante Gonzales.

A Cia. Ballet Clássico de St. Petersburg nasceu com esse nome em 1995, um momento em que, após a abertura econômica e política e com o fim da União Soviética (URSS), muitas companhias não estatais surgiram em forma de empresas para capitalizar um dos produtos mais celebrados da cultura russa. Fundada por solistas de grandes teatros russos e sediada em São Petersburgo, a companhia é composta por um elenco de 16 bailarinos formados nas grandes academias de balé clássico, como a Vaganova, até hoje referência mundial. "Nossa singularidade reside no equilíbrio entre a fidelidade à escola clássica russa e uma visão contemporânea de encenação. Nós nos concentramos não apenas na técnica e no repertório, mas também na apresentação no palco, na elegância visual e na conexão com públicos internacionais", avisa o produtor.

A Rússia é hoje um berço importante do balé clássico e ainda tem grandes companhias ligadas aos teatros tradicionais e de cunho mais institucional. Em paralelo, há também todo um mercado de empresas que gerenciam companhias mais flexíveis e com capacidade de viajar pelo mundo. A Cia. Ballet Clássico de St. Petersburg é uma delas e já passou pela Europa, Ásia e Américas. Essa é a terceira vez que o grupo se apresenta em Brasília.



Cia. Ballet Clássico

de St. Petersburg

Hoje, às 20h30, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses. INgressos: entre R$ 100 e R$ 290