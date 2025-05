Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers escapa da prisão após matar pedestre

Josh Klinghoffer, que um dia tocou os acordes melancólicos de Under the Bridge como guitarrista da banda Red Hot Chili Peppers, viu chegar aos fim um processo judicial nos Estados Unidos. O músico de 45 anos fechou um acordo judicial para evitar a prisão após matar acidentalmente um pedestre na Califórnia em 2024. A informação foi divulgada pela revista Rolling Stone nesta quarta-feira (28/5), após audiência no tribunal de Alhambra, onde Klinghoffer assumiu autoria de homicídio culposo sem negligência grave.

Pela morte de Israel Sanchez, de 47 anos — atropelado em uma faixa de pedestre no subúrbio de Los Angeles em 18 de março de 2024 —, Klinghoffer poderia pegar até um ano de prisão. Em vez disso, foi condenado a liberdade condicional, 60 dias de trabalho comunitário, curso de segurança para motoristas e pagamento de indenização à família da vítima, valor ainda a ser determinado pela Justiça. Israel foi levado a um hospital, mas não resistiu ao traumatismo craniano causado pela colisão.

A filha da vítima, Ashley Sanchez, emocionou o tribunal ao declarar que o pai era “o coração” da família. “Meu pai foi um avô extraordinário para os meus filhos. Sua ausência deixou um vazio irreversível em nossas vidas”, disse ela, em lágrimas.

A família de Sanchez moveu uma ação por homicídio culposo, alegando que Klinghoffer dirigia um carro sem placas e usava o celular no momento do acidente. Vídeos sugeririam que o músico estava distraído, sem frear antes do impacto. A polícia, no entanto, concluiu que ele não usava o telefone. A Justiça negou o pedido de indenização apresentado pela ação.

Integrante dos Red Hot Chili Peppers entre 2009 e 2019, Klinghoffer substituiu John Frusciante e, após sua saída, colaborou com bandas como Pearl Jam e Jane’s Addiction.