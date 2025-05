Rádio Criolina estreia temporada 2025 neste sábado (31/5)

A Rádio Criolina, criada em 2007, estreia nova temporada do programa neste sábado (31/5), a partir das 21h. Os episódios semanais podem ser ouvidos na Rádio Câmara FM (96.9 MHz) e outras rádios parceiras.

Leia também: Encurralado, no cinema: Bill Skarsgard sofre o diabo nas mãos de Hopkins

O programa é conduzido pelos DJs Tiago Pezão e Rodrigo Barata. A principal novidade da temporada é o bloco Planalto e Bom Som, conversa “um pouco mais irreverente” com artistas brasilienses, explica Barata. “Nós batemos um papo informal com artistas do Distrito Federal, e ali a gente também pede uma dica de artistas contemporâneos e faz algumas perguntas acerca de composições, músicas”, explica o DJ. Alguns dos nomes confirmados para o bloco são a banda Móveis Coloniais de Acaju, Letícia Fialho e o duo Akhi Huna.

Leia também: Matheus e Kauan lançam primeiro álbum da carreira, 'Paraquedas'

Além disso, a Rádio Criolina também promoverá 16 programas especiais, contando a história de estilos musicais como o hip hop, rock e reggae em Brasília. O objetivo, explica Barata, é “bater um papo com as pessoas que fizeram história lá atrás e com quem está fazendo história até hoje em dia”.

Leia também: Novo filme dos Jogos Vorazes: elenco, história, lançamento e mais

Serviço

Rádio Criolina

Aos sábados, às 21h, na Rádio Câmara FM (96.9 MHz). Também disponível pelo site www.camara.leg.br/radio.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel