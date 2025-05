A suposta indireta de Miley Cyrus em ‘Flowers’

Com a estreia de sua nova fase artística, intitulada Something Beautiful, Miley Cyrus volta aos holofotes não apenas pelo novo projeto, mas também por pendências não resolvidas da era Endless Summer Vacation. Uma das maiores curiosidades dos fãs envolvia o figurino do clipe “Flowers”: o icônico vestido dourado usado por Miley seria uma alfinetada indireta para Jennifer Lawrence, estrela de Jogos Vorazes e colega de elenco do ex-marido da cantora, Liam Hemsworth?

A cantora tratou de encerrar a especulação de forma direta nas redes sociais. “Não. Mas eu amo aquele vestido dela”, respondeu Miley em um vídeo publicado recentemente no TikTok. A declaração desmente os boatos de que o look teria sido uma provocação direcionada à atriz, que usou um vestido semelhante em uma première do filme Jogos Vorazes em 2012.

As teorias de conspiração nas redes sociais vinham ganhando força nos últimos meses, impulsionadas por rumores antigos de que Jennifer e Liam teriam vivido um breve romance nos bastidores da saga distópica — boatos esses alimentados por uma entrevista em que a própria Lawrence admitiu ter beijado o ator fora das câmeras, já após o término entre ele e Miley.

O passado turbulento com Liam Hemsworth

Miley e Liam se conheceram em 2009 durante as gravações do filme A Última Música. O romance logo evoluiu para um noivado em 2012, ano em que Jogos Vorazes foi lançado nos cinemas. No entanto, o relacionamento passou por altos e baixos e chegou ao fim em 2013. Na época, circulavam rumores de que Liam não teria lidado bem com a fase mais ousada e provocadora da cantora durante a era Bangerz.

Eles voltaram a se envolver em 2016, quando Miley já vivia um estilo de vida mais tranquilo, simbolizado pela fase “Malibu”. Os dois reataram o noivado, casaram-se em 2018, mas o casamento durou apenas um ano. O ator australiano entrou com o pedido de divórcio em 2019, citando “diferenças irreconciliáveis”.