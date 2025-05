José Roberto de Castro Neves é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves ocupa agora a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras (ABL), para a qual foi eleito nesta quinta-feira (29/05). Com 27 votos, o autor de Direito e literatura: o que os advogados e os juízes fazem com as palavras superou o escritor Rodrigo Lacerda, que recebeu sete votos. O professor de Direito Civil assume vaga deixada por Marcos Vilaça, morto em março.

Além de diversas obras que relacionam direito, história e literatura, José Roberto de Castro publicou, em 2025, o primeiro livro ficcional Ozymandias, que articula referências clássicas e mitológicas ao contexto brasileiro e suas tragédias. Ele também é titular da Cadeira nº 27 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.

Na disputa da vaga, estavam inscritos: Evandro Aléssio Rodrigues Pereira, Rodrigo Lacerda e Sivaldo Venerando do Nascimento e Diego Mendes Sousa, que lança amanhã (30/05), no Sebinho Cultura e Gastronomia (406 Norte), às 17h, o livro A borda do mar de Riatla.