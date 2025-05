Espetáculo homenageia heróis negros da periferia do DF neste sábado

O Grupo Cultural Azulim marca presença na 25ª Edição da Feicotur com o espetáculo Tributo aos Heróis Negros da Periferia - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Tributo aos heróis negros da periferia, organizado pelo grupo Azulim, é um dos destaques da 25ª Feicotur, realizado neste sábado (31/5), em Sobradinho. O projeto mescla rap, dança e grafite ao apresentar histórias de luta da comunidade e homenagens a DJ Jamaika, Mano Brown, Dandara, Zumbi dos Palmares e James Brown. A performance gratuita está marcada para 21h, no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.



Um dos homenageados do espetáculo, o rapper Jefferson da Silva Alves, conhecido como DJ Jamaika, morreu em março de 2023, aos 55 anos, vítima de um câncer na coluna. Conhecido pelo álbum Utopia, que contém um de seus maiores sucessos, Tô só observando, o artista morava no Sol Nascente, e participou das trilhas sonoras de diversos filmes. A filha dele, Saphira, vai encerrar o espetáculo interpretando um grande sucesso do pai, Dando trabalho pros anjos.

Feicotur é uma feira que reúne expositores da Indústria, Comércio e Turismo durante quatro dias, com a finalidade de aproximar os empresários dos consumidores e da população em geral. Assim, com a exposição dos produtos e serviços, o evento possibilita a criação de novos negócios e proporciona ao público um espaço para lazer e entretenimento.

O grupo cultural Azulim foi criado em 1993, em Sobradinho II, com o intuito de incentivar a transformação social por meio da cultura. O projeto encontrou no hip-hop, rap, DJ, breakdance e grafite uma maneira de exercer o compromisso com a arte-educação, a capacitação profissional e o fortalecimento comunitário.

Serviço

Espetáculo Tributo aos Heróis Negros da Periferia na 25ª Feicotour

Sábado (31/5), às 21h, no Estacionamento do Estádio Augustinho Lima (St. Esportivo - Sobradinho/DF). Entrada gratuita.