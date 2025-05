Espaço Cultural Renato Russo recebe peça 'Nessa noite perfumosa'

O Espaço Cultural Renato Russo recebe a peça gratuita Nessa noite perfumosa neste fim de semana. Nesta sexta-feira (30/5) e no sábado (31/5), o espetáculo tem início às 20h; no domingo (1/6), às 19h. A narrativa parte do encontro de três figuras no boteco de uma cidade em construção, que dividem memórias e reflexões.

Nessa noite perfumosa tem inspiração na vida das três idealizadoras do espetáculo: Letícia Coralina, Melissa Contreiras e Pâmela Germano. O espetáculo traz mistérios e belezas da cultura popular brasileira e reflete sobre encontros, memórias e o que pode ser inventado e compartilhado.

Apesar da narrativa de ficção, a obra também conta com episódios verdadeiros sobre a construção de Brasília. Alguns deles são o Massacre da GEB, quando integrantes da Guarda Especial de Brasília teriam atirado e matado trabalhadores que reclamaram da qualidade da comida oferecida, e o alagamento da Vila Amaury, onde hoje está localizado o Lago Paranoá.

Serviço

Nessa Noite Perfumosa

De sexta-feira (30/5) a domingo (1/6), no Espaço Cultural Renato Russo. Sexta-feira e sábado, às 20h e no domingo, às 19h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.