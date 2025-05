Taylor Swift recupera os direitos das gravações dos 6 primeiros álbuns

Em um post publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (30/5), a cantora Taylor Swift revelou que comprou os direitos da discografia original, encerrando um dos episódios mais polêmicos da carreira. A artista também publicou uma carta aberta no site oficial, comemorando a conquista e agradecendo aos fãs pelo apoio durante toda a trajetória.

“Todas as músicas que já fiz, agora pertencem a mim”, escreveu a pop star no comunicado.

Relembre o caso

A disputa pelos direitos das canções começou em 2019, quando o empresário Scooter Braun adquiriu a gravadora Big Machine Records, responsável pelos seis primeiros álbuns da carreira de Taylor. Com a negociação, Braun passou a deter os masters (gravações originais) dos álbuns que a artista lançou entre 2006 e 2017, incluindo sucessos como Love Story, You Belong With Me e Shake It Off.

A venda foi feita sem o conhecimento ou consentimento de Taylor, o que gerou revolta da cantora e movimentou fãs ao redor do mundo. Em diversas ocasiões, ela afirmou que tentou comprar os próprios direitos, mas foi impedida ou ignorada durante o processo.

Com a aquisição dos direitos originais, Taylor passa a controlar também os lucros das versões antigas das músicas, algo que antes ia para as mãos de Braun e investidores. A notícia pegou fãs de surpresa e reacendeu o orgulho swiftie nas redes sociais, que celebram o feito como uma vitória histórica para artistas.