Katy Perry anuncia show em Brasília; veja a data

A cantora Katy Perry anunciou, nesta sexta-feira (30/5) quer fará um show em Brasília! Além da apresentação marcada para ser realizada em São Paulo, no festival The Town (14/9), Katy Perry adicionou mais duas apresentações para os fãs brasileiros em sua estadia no país. A turnê The Lifetimes passará também por Brasília e Curitiba.

A dona de hits icônicos como Firework e California Girls desembarcará na capital do Paraná no dia 16 de setembro, onde se apresentará na Ligga Arena. Em seguida, a diva pop fará um show na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em 19 de setembro.

“Quando digo que vou ao Brasil, não estou falando só do Rio e de São Paulo! Mal posso esperar para ver vocês em breve na The Lifetimes Tour, Brasília e Curitiba! Vai ser uma festa!”, comentou Katy em comunicado divulgado pela Livepass.

Entre 4 e 5 de junho, os ingressos estarão disponíveis em pré-venda exclusivamente para clientes Santander com cartões Private e Select. Os demais clientes Santander podem adquirir as entradas entre 5 e 6 de junho. A venda para o público geral é a partir de 6 de junho, disponível no site da Livepass.

Em Brasília, os lugares na pista custam a partir de R$ 550 (inteira) e R$ 275 (meia-entrada). A pista premium sai por R$ 800 (inteira), R$ 400 (meia-entrada); Cadeira Inferior: R$ 550 (inteira), R$ 275 (meia-entrada); PIT A: R$ 1350 (inteira), R$ 675 (meia-entrada); PIT B: R$ 1350 (inteira), R$ 675 (meia-entrada); Pacote VIP 1: R$ 2500 (inteira), R$ 1.825 (meia-entrada); e Pacote VIP 2: R$ 1200 (inteira), R$ 975 (meia-entrada).

Desde a Witness: The Tour, em 2017, Katy Perry ainda não tinha voltado aos palcos internacionais. The Lifetimes Tour, que promove o álbum 143, marca a quinta turnê mundial da cantora, começando dia 23 de abril na Cidade do México – um show com os ingressos esgotados.