Para Gabriel Fuentes, "o segredo é entender o personagem com verdade"

Com uma carreira em ascensão, Gabriel Fuentes tem se destacado na televisão, no cinema e, agora, no streaming. Recentemente, o ator — prestes a completar 30 anos — chamou a atenção por sua atuação como Júlio, na novela Dona de mim, e também pelo Felipe do filme musical O melhor amigo, além de se preparar para a estreia na série Os donos do jogo. Ao Correio, ele falou sobre os desafios de interpretar personagens complexos, suas experiências em projetos anteriores e seus planos para o futuro.

Mineiro, Gabriel começou sua carreira na Globo, em Malhação: Vidas brasileiras (2018), onde viveu Érico. Sobre esse início, ele afirma: "Mudou minha vida. Sou muito grato ao personagem Érico, à história, à oportunidade e aos colegas de cena. Sempre ouvi dizer que Malhação era a melhor escola de atuação, e só entendi de verdade quando vivi aquilo. Gravávamos cerca de 20 cenas por dia, de segunda a sexta, entre estúdio e cidade cenográfica. Foi uma maratona, mas aprendi na prática — errando, tentando, me reinventando".

Desde então, Fuentes passou por papéis variados, como o cômico Bernardinho em Nos tempos do Imperador (2021) e o príncipe filisteu Alás em Reis (2022), na RecordTV. "Cada um tem sua identidade. A morte do Bernardinho me marcou muito, assim como a cena final do Alás com seu primo. São trabalhos que guardo com carinho", relembra.

Em Dona de mim, de volta à Globo, Gabriel deu vida a Júlio, um personagem com comportamentos abusivos que contracenou com a protagonista vivida por Clara Moneke. Para compor o papel tóxico, ele buscou inspiração em pessoas reais. "Ninguém é somente uma coisa na vida, né? Temos sempre dois lados. Eu gosto de observar as pessoas no dia a dia, ouvir, buscar referências concretas e que sejam próximas de mim. Tenho alguns amigos que têm um comportamento bem parecido com o Júlio e, na hora da composição — no comportamento, nos jogos de sedução —, acabei me inspirando neles", contou.

Sobre o desafio, ele diz que a chave foi a empatia: "Não tive um desafio maior. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com esses perfis mais densos. O segredo é entender o personagem com verdade."

Cinema e streaming

Já no cinema, para viver Felipe no filme O melhor amigo, um musical colorido e praiano gay que ele protagoniza ao lado de Vinícius Teixeira, ele mergulhou em uma preparação intensa: dois meses em Fortaleza, com aulas de canto, dança e até workshops com bugueiros. "Foi um processo completo, físico e emocional", conta. O longa, dirigido por Allan Deberton e ambientado na cearense Canoa Quebrada, aborda relacionamentos de forma leve e profunda tem recebido feedbacks positivos: "Desde a estreia tenho recebido muitas mensagens e feedbacks — e eu gosto muito disso. É incrível ver como cada pessoa se conecta de um jeito, como cada um pega um pedaço da história pra refletir. O filme tem essa força: ele fala de temas profundos de maneira leve, fluida. Quando a arte consegue tocar alguém assim, ela cumpre seu papel".

Gabriel está ansioso para sua estreia no streaming com Os donos do jogo, série da Netflix que promete surpreender. "É meu primeiro trabalho nesse formato, e estou honrado. Ainda não posso dar spoilers, mas até eu estou curioso para assistir!", brinca. A produção mergulha no universo do jogo do bicho e da máfia da contravenção no Rio de Janeiro.

Legado

O artista gostaria de ser lembrado como um ator apaixonado pela arte, que viveu intensamente cada personagem e que se entregou de verdade a cada história. "Alguém que respeitou o ofício, que buscou sempre a verdade em cena e que fez da atuação um caminho de conexão com o outro. Se meu trabalho tocar alguém, provocar reflexão ou inspirar, já vou me sentir realizado", finalizou.

Sobre o futuro, o geminiano planeja continuar se desafiando: "Quero explorar novos formatos, talvez até fora do Brasil. Meu objetivo é evoluir, trabalhar com diretores que admiro e viver personagens que provoquem reflexão."