Danilo Gentili voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (2), após compartilhar uma publicação alfinetando Gabi Martins. O apresentador, de 45 anos, repostou um comentário irônico feito por um internauta, que criticava a exposição da cantora. A publicação aconteceu pouco depois de Gabi, de 28 anos, ter contado em rede nacional que já levou dois "bolos" do humorista.

A revelação foi feita durante o quadro Se Beber, Não Fale, do programa Sabadou com Virginia, no SBT. Gabi contou que ela e Gentili chegaram a marcar encontros, mas ele deu desculpas nas duas ocasiões. Em uma delas, alegou estar com dor de cabeça; na outra, disse que estava vomitando. A situação viralizou e virou meme na internet.

A resposta indireta de Danilo veio por meio de um post no X (antigo Twitter), onde ele compartilhou o comentário de um internauta que dizia: "Se um simples ‘bolo’ ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria kkkkkkk". A atitude foi interpretada como uma provocação, reacendendo a polêmica em torno do encontro não concretizado entre os dois.

Se um simples "bolo" ela já contou pra galera imagine a vida a dois como seria kkkkkkk — Balaco Baco (@osistema_e_foda) June 1, 2025

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar da repercussão, nem Danilo nem Gabi fizeram novos comentários diretos sobre o assunto. Enquanto isso, os fãs seguem divididos: alguns defendem a cantora por falar abertamente sobre sua experiência, enquanto outros criticam o excesso de exposição.

O post Danilo Gentili compartilha post alfinetando Gabi Martins após ser exposto pela cantora foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.