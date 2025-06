Ator Jonathan Joss, de 'Parks & Recreation', é morto a tiros em ataque homofóbico

Conhecido pelos trabalhos na série Parks & Recreation e no desenho O rei do pedaço, o ator Jonathan Joss, de 59 anos, foi morto a tiros em um ataque homofóbico, de acordo com o marido dele. O episódio ocorreu no último sábado (31/5), em São Francisco, nos Estados Unidos.

Segundo Tristan Kern, marido de Jonathan, o casal foi vítima de um ataque homofóbico e Joss se jogou na frente do atirador para salvar o companheiro. Apesar da chegada das autoridades no local para prestar os primeiros socorros, Jonathan, achado caído, não resistiu aos ferimentos. O assassino foi identificado como Sigfredo Alvarez Ceja. Preso, responderá por assassinato.

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida. Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", disse Kern, através da página do Facebook do marido.

Tudo aconteceu nas proximidades da antiga residência do casal. Os dois estavam por lá para buscar correspondências na propriedade onde moravam.

"Durante esse tempo, fomos assediados regularmente por indivíduos que deixaram claro que não aceitavam nosso relacionamento. Grande parte do assédio era abertamente homofóbico. Quando retornamos ao local para verificar nossa correspondência, descobrimos o crânio de um de nossos cães e seu arreio expostos. Isso causou a ambos um grave sofrimento emocional", escreveu.

"Começamos a gritar e chorar em resposta à dor do que vimos. Enquanto fazíamos isso, um homem se aproximou de nós. Ele começou a gritar insultos homofóbicos violentos. Então, levantou uma arma e atirou", acrescentou.

"Jonathan e eu não tínhamos armas. Não estávamos ameaçando ninguém. Estávamos de luto. Estávamos lado a lado. Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou. Ele salvou minha vida. Jonathan é meu marido. Ele me deu mais amor em nosso tempo juntos do que a maioria das pessoas jamais recebeu. Éramos recém-casados. Escolhemos o Dia dos Namorados. Estávamos procurando um trailer e planejando nosso futuro", lamentou.

"Ele foi assassinado por alguém que não suportava a visão de dois homens se amando. Eu estava com ele quando ele faleceu. Eu disse a ele o quanto ele era amado. A todos que o apoiaram, seus fãs, seus amigos, saibam que ele os valorizava profundamente. Ele os via como família. Meu foco agora é proteger o legado de Jonathan e honrar a vida que construímos juntos", complementou.

Veja a carta de Tristan Kern:

Jonathan Joss ficou conhecido por diferentes papéis no mundo cinematográfico americano. O trabalho mais longevo aconteceu na série animada adulta O rei do pedaço. Responsável pela dublagem do personagem John Recorn, Joss fez parte do elenco da série entre 1997 e 2009.

Na série Parks & Recreation, deu vida ao personagem Ken Hotate, durante cinco episódios. Em Tulsa King, estrelada por Sylvester Stallone, interpretou Bad Face. O ator ainda fez parte dos elencos de Ray Donovan e Friday Nigh Lives.