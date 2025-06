MC Livinho conquista a Turquia com hit

O funk brasileiro segue derrubando fronteiras e, desta vez, desembarcou com força total no coração da Turquia. MC Livinho, um dos nomes mais populares do gênero, viu sua música “Vidrado em Você”, lançada em 2019 ao lado do DJ Guuga, renascer em solo turco com uma força surpreendente.

A faixa virou o hino não oficial do Galatasaray, um dos clubes mais tradicionais do país, embalando a torcida nas recentes conquistas do Campeonato Turco e da Copa da Turquia.

O fenômeno começou como muitos hits internacionais: discretamente, até que as redes sociais turcas explodiram com vídeos da torcida celebrando ao som do funk paulista.

A música, que no Brasil já havia se consagrado como sucesso, ganhou nova vida e, mais que isso, foi alçada ao status de trilha sonora das vitórias de um dos clubes mais emblemáticos do futebol europeu.

O próprio MC Livinho, em entrevista, não escondeu a emoção ao comentar a repercussão inesperada: “Isso é uma conquista gigante para o funk, para o Brasil e para um jovem preto e periférico como eu.”

O reconhecimento não parou por aí. Convocado para celebrar junto com o time, Livinho desembarcou em Istambul na última segunda-feira e, dois dias depois, fez um show exclusivo na festa fechada organizada pelo Galatasaray para comemorar a dobradinha de títulos.

A recepção calorosa por parte dos turcos surpreendeu até mesmo o artista, acostumado a multidões, mas não a um estádio inteiro cantando, em coro, um funk brasileiro.

MC Livinho: Show para 50 mil pessoas

O sucesso de “Vidrado em Você” não se restringiu às arquibancadas. A música atualmente ocupa a sétima posição no Top 50 da Turquia, consolidando-se como uma das canções mais ouvidas do país.

“Minha música virou tema não só do time, mas de todo o país”, celebrou Livinho, que, além de ser o primeiro MC brasileiro a alcançar essa façanha, está sendo visto como pioneiro no processo de internacionalização do funk em mercados ainda pouco explorados.

Como parte das festividades, Livinho se apresentará ainda em um megaevento organizado pelo Galatasaray, com expectativa de público de 50 mil pessoas. O estádio, tradicionalmente reservado para partidas decisivas, desta vez abrirá seus portões para receber o artista brasileiro em um formato de festival.

O momento marca não apenas a consagração de Livinho como um fenômeno global, mas também a validação do funk como um gênero que ultrapassa fronteiras linguísticas e culturais.

Enquanto o futebol celebra suas vitórias, o funk brasileiro escreve mais um capítulo em sua trajetória internacional, mostrando ao mundo que, muito além das batidas envolventes, carrega consigo histórias de superação, identidade e potência artística.

Livinho, com seu carisma e talento, levou o ritmo das periferias brasileiras diretamente ao centro das comemorações de um dos maiores clubes da Europa. E, pelo visto, esta é apenas a primeira de muitas pistas sonoras que o funk vai deixar pelo mundo afora.