Lady Gaga é confirmada como professora na série Wandinha

O evento TUDUM, realizado pela Netflix neste sábado, 31 de maio, em Los Angeles, foi palco de uma das revelações mais aguardadas do ano: Lady Gaga está oficialmente no elenco da segunda temporada de “Wandinha”.

A artista, que atualmente promove o disco “MAYHEM” e apresentou performances eletrizantes de “Abracadabra” e “Zombieboy” durante o evento, mostrou que sua versatilidade vai muito além dos palcos.

Na trama, Gaga dará vida à enigmática Rosaline Rotwood, uma professora lendária de Nevermore Academy que cruzará o caminho de Wandinha Addams. A revelação foi feita ao vivo, com direito à divulgação dos seis primeiros minutos da nova temporada, aumentando ainda mais a ansiedade dos fãs da série e da cantora.

A participação de Gaga não será logo de início: sua personagem surgirá apenas na segunda parte da temporada, prevista para estrear em 3 de setembro. Já os primeiros episódios chegam ao streaming no dia 6 de agosto, quase três anos após a estreia da série protagonizada por Jenna Ortega. Com isso, o suspense está garantido — e o apelo pop também.

A entrada de Lady Gaga no universo de Wandinha não surpreende apenas pela escolha da personagem, mas também pela conexão que já existe entre a cantora e a estrela da série, Jenna Ortega. Quem acompanha a trajetória da produção sabe que a música “Bloody Mary”, da própria Gaga, virou um hit tardio após bombar em vídeos relacionados à série.

Agora, as duas dividem cena oficialmente, algo que Jenna não escondeu ser motivo de orgulho. Recentemente, durante a première do filme “Hurry Up Tomorrow”, estrelado por The Weeknd, a atriz comentou sobre a relação com a artista e não poupou elogios.

“A Gaga tem uma história de ascensão muito inspiradora. Ela enfrentou muita coisa, perseverou e sempre foi ousada”, declarou Jenna em entrevista ao Access, enquanto cruzava o tapete vermelho em Nova York.

A atriz ressaltou ainda a doçura de Gaga fora dos palcos.

“Ela tem esse jeito doce, como quem quer te aconselhar e fazer com que você se sinta acolhido. Para alguém jovem, que ainda está descobrindo sua carreira, ouvir quem já arriscou e quebrou padrões é muito significativo”, afirmou Jenna, revelando a influência que a cantora exerce sobre ela.

Lady Gaga: Uma estreia que promete movimentar fãs e crítica

A escolha de Lady Gaga para interpretar uma professora mítica dentro de Nevermore é mais um capítulo na trajetória da série, que se consolidou como um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Com um roteiro cada vez mais voltado ao mistério e personagens excêntricos, a presença da artista pop mais camaleônica de sua geração adiciona ainda mais magnetismo à produção.

Além disso, o fato de Gaga surgir apenas na segunda parte da temporada parece um convite ao público: a maratona será obrigatória para quem quiser vê-la em ação. Para a Netflix, um movimento estratégico que une dois dos maiores fenômenos de audiência da atualidade: “Wandinha” e Lady Gaga.

Resta agora ao público aguardar a estreia e descobrir como Rosaline Rotwood vai impactar a vida de Wandinha e o futuro da escola Nevermore. Até lá, a expectativa só aumenta e o streaming agradece.