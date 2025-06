Quarteto brasiliense toca clássicos no CTJ Hall nesta sexta (6/6)

O Concerto Front Range Piano Quartet chega nesta sexta-feira (6/6), a partir das 20 horas, no CTJ Hall. A atração internacional finaliza o projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson que retornará em agotso. O quarteto é composto por Erik Peterson e Glêsse Collet (violino), Karen Becker (violoncelo) e Theresa Bogard (piano). O grupo traz ao público de Brasília um recital que mescla obras contemporâneas com clássicos consagrados do repertório para quarteto de cordas com piano. A apresentação ao vivo também será transmitida pelo canal do Youtube da Casa Thomas Jefferson.

Como repertório, o quarteto apresenta dois pilares da música clássica: o Quarteto para Piano em Mi bemol Maior, de Mozart, e o Quarteto para Piano em um movimento, Op. 11, de Gustav Mahler. As obras serão acompanhadas por duas composições marcantes do século 21: a envolvente Sonata Z, da compositora brasileira-americana Clarice Assad, e Granito Branco, da compositora americana Joan Tower.



A apresentação ocorre dentro do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson que, semanalmente, oferece ao público do Distrito Federal uma série de concertos com o que há de melhor da música de câmara, dos ritmos regionais e da música mundial. Todas as apresentações são gratuitas. O Front Range Piano Quartet fará o primeiro concerto do mês que fecha a primeira temporada do Sextas em 2025. Em julho, o projeto é suspenso para preparação da segunda temporada que estreia em agosto.

Serviço

Concerto Front Range Piano Quartet



Nesta sexta-feira (6/6), a partir das 20h no CTJ Hall. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel