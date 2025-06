Turnê de Seun Kuti, filho de Fela Kuti, vai passar por Brasília em outubro

Seun Kuti seguiu os passos do pai, Fela Kuti, pela carreira musical e a turnê de seu mais novo disco, Heavier Yet (Lays the Crownless Head), produzido por Lenny Kravitz busca ser uma experiência única e celebrar e homenagear a cultura negra.

O artista estará no Brasil do final de outubro ao início de novembro e passará por seis cidades brasileiras. O show em Brasília será o primeiro em solo nacional e acontecerá no dia 29 de outubro, na Infinu. Os ingressos já estão à venda.

Os shows da turnê no Brasil contarão com a presença da banda Egypt 80. Seun já participou dessa banda, que costumava acompanhar seu pai no início da sua carreira.

Serviço

Seun Kuti e Egypt 80 em Brasília

29 de outubro, a partir das 19h, Infinu Comunidade Criativa. Ingressos: R$ 90 a R$ 360 na Shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos